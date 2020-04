Itacaré continua com vacinação contra gripe na zona rural.

A Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Saúde, continua com o trabalho de vacinação contra a gripe na zona rural do município, com o objetivo de imunizar todas as pessoas contra a Influenza. Para isso foi criado um cronograma de visitas a todas as comunidades da zona rural, com a imunização nas casas, para evitar o deslocamento dos moradores e as aglomerações. O trabalho foi iniciado no dia 13 de abril e vai até o dia 19 de maio, iniciando nas regiões das fronteiras do município até atender a todo o território de Itacaré.

E nesta segunda-feira (20) será a vez da vacinação nas regiões do Pau Brasil e Barrocão de Zé do Badu. Na terça-feira serão atendidas as comunidades das regiões do Pinheiro, Ponto Sival Moreira, Tábuas e Conjunto São Pedro. Já na quarta-feira será a vez das regiões de Maria Diabinho, Baités, Andrés, Fazenda de Son, Fazenda de Juvenal e São Gonçalo.

Na quinta-feira o trabalho continua, com a vacinação nas regiões da Entrada da Bolívia e fazendas São Bernardo, Água Vermelha, Sempre Firme, Atalaia, Boa Paz, São Luís, Lua Nova, Cosme Damião, Suador e Girassol. E na sexta-feira, encerrando o cronograma de vacinação da semana na zona rural, serão atendidas as comunidades do Capitão, Fojo, Emata e divisa de Taboquinhas a São José. Vale ressaltar que nas comunidades da zona rural estão sendo aplicadas as vacinas não somente nos idosos, mas também imunizando as pessoas dos grupos das demais etapas.

De acordo com o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, a iniciativa de vacinar os idosos e os moradores da zona rural em suas residências, tem como objetivo proteger contra a gripe e ao mesmo tempo evitar que eles se desloquem para as unidades de saúde, evitando assim riscos de contraírem o coronavírus. “É importante que todos permaneçam em casa e em especial os idosos, por esse motivo é que esse ano estamos fazendo diferente, vacinando essas pessoas nas suas próprias residências, sem que precisem sair”, reafirmou o prefeito.

A Secretaria de Saúde orienta que aqueles idosos da sede do município que não estavam em suas residências no momento em que a equipe passou nas casas, para que procure a unidade de saúde mais próxima. A proposta é evitar as aglomerações. E para aqueles que tem dificuldades de locomoção podem solicitar que parentes comuniquem a situação nas unidades de saúde para que os profissionais possam fazer o agendamento.