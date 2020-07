Itacaré continua campanha de doação e conscientização sobre uso de máscaras.

A Prefeitura de Itacaré, em parceria com os mais diversos segmentos da comunidade, continua com o trabalho de conscientização da população sobre o uso correto de máscaras como forma de preservar a vida de quem se ama, além de doar as máscaras e fiscalizar pessoas físicas e estabelecimentos comerciais para que a legislação seja cumprida. O trabalho já foi realizado em bairros como o Centro, Porto de Trás, Marimbondo, Passagem, Pituba, Bairro Santo Antônio, Marambaia e várias outras comunidades.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que as ações de conscientização vão continuar nos mais diversos bairros e distritos, como forma de preservar vidas e mostrar como se proteger contra o Covid 19. O trabalho consiste na vista aos comércios e ruas dos bairros orientando a comunidade, comerciantes, comerciários e consumidores sobre o uso correto das máscaras como forma de evitar a proliferação do coronavírus e salvar vidas.

Além do trabalho de orientação sobre saúde e a necessidade de cumprimento da legislação em vigor, que prevê multas e até cassação do alvará, as equipes distribuem máscaras para quem não tem condições de comprar. A proposta, segundo explicou o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, é que a comunidade se conscientize para a importância do uso das máscaras, protegendo a quem se ama e a cidade possa diminuir cada vez mais os casos de coronavírus para que em muito breve o município volte à normalidade, com o funcionamento do comércio e do turismo.

Durante a realização do trabalho de conscientização as equipes da Prefeitura e voluntários explicam também que o uso obrigatório e correto de máscaras agora é lei em Itacaré e o infrator poderá pagar multa e estar ainda sujeito às sanções previstas no Código Penal Brasileiro. O prefeito Antônio de Anízio publicou o decreto que regulamenta a Lei n. 362, de 17 de junho de 2020, aprovada pela Câmara de Vereadores, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção para circulação em locais públicos, durante as medidas para enfrentamento da emergência epidemia do coronavírus.