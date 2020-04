Itacaré conta com ambulância exclusiva com envelopamento para transportar pacientes.

Preocupada em prestar um atendimento com rapidez, visando salvar a vida dos pacientes vítimas do coronavírus, a Prefeitura de Itacaré já colocou à disposição da comunidade uma nova ambulância, com profissionais treinados, para fazer o transporte das pessoas com sintomas do COVID 19 para as unidades de referência na região. E uma das novidades é que a nova ambulância vai contar com o sistema do envelopamento do seu interior, todo no plástico especial, descartável, que vai garantir muito mais segurança para os pacientes e profissionais de saúde, além de diminuir os discos de contágio da doença.

O envelopamento da ambulância, segundo informou o prefeito Antônio de Anízio, visa diminuir os riscos de infecção, propiciando uma higienização mais adequada. Desta forma esse serviço possibilita encaminhar pacientes com COVID19, confirmados e/ou suspeitos sem expor os profissionais para os riscos de contaminação. “Com esta técnica damos mais segurança a nossa equipe”, complementou o prefeito. O material, após transferir pacientes confirmados, deverá ser descartado e um novo envelopamento será realizado. Para isso a Prefeitura já adquiriu materiais necessários para os envelopamentos.

Paralelo a essas medidas de segurança, a Prefeitura de Itacaré, em parceria com o Governo do Estado da Bahia, já está concluindo as obras de recuperação geral e instalação de equipamentos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que fica no quilômetro 07 da rodovia Itacaré-Camamu. A unidade deverá estar funcionando já nos próximos dias e vai contar com uma equipe de dois médicos de plantão 24 horas, além de enfermeiros, técnicos e toda uma equipe multidisciplinar para receber os casos suspeitos de coronavírus.

A UPA de Itacaré vai contar com ventiladores pulmonares e todos os equipamentos necessários para atender os pacientes em casos suspeitos do Covid-19, além de laboratório para testes rápido e exames. No total, serão cerca de 20 leitos, divididos para os pacientes do sexo masculino, feminino e pediatria. O espaço servirá não somente para realizar o atendimento, como também o internamento de pacientes em casos leves e intermediários da doença. Já os casos mais graves serão encaminhados para o Hospital São Lucas, em Itabuna, uma unidade regional de referência no tratamento da doença.