Itacaré confirmar mais 25 casos de covid-19 e um óbito.

Em novo Boletim Epidemiológico Coronavírus divulgado nesta sexta-feira (10). Itacaré confirmou mais 25 casos e um óbito.

O município de Itacaré registou nesta sexta-feira (10) mais 25 casos de coronavírus, em comparação com o último boletim divulgado e agora o número subiu para 212 casos confirmados da doença. Além de 474 casos notificados, 163 curados, 44 ativos, 02 internados, 19 aguardando resultado e 127 monitorados. Também foram descartados 254 casos e infelizmente mais óbitos, chegando a cinco no total.

Na distribuição de casos por bairros, o Centro da Cidade com 41 casos, ultrapassou o Bairro Novo que tem 36, seguido por Vila Marambaia com 19, e Passagem com 15, logo depois Pituba 12, Marimbondo 6, Angelim 5, Ladeira Grande 5, Orla 4, Campo Seco 3, Baixa da Gia 2, São Miguel 2, Ribeirinha 2, Porto de Trás 2, Zona Rural 2, Forte 1, Conchas 1, Camboinha 1, totalizando na sede em 165 casos. Já o distrito de Taboquinhas nesse novo boletim teve o Centro com 33 casos, Beira Rio com 4 e Zona Rural com 8, Rua de Palha 1, Fojo 1, totalizando 47 casos de coronavírus.(Itacaré Urgente)