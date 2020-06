Itacaré confirma a terceira morte causada por Covid-19 no município.

De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, a paciente tinha 86 anos, e veio a óbito na noite deste domingo (14), era moradora do Bairro Novo, e estava em internamento hospitalar e estava cadastrada no serviço de regulação, mas evoluiu com uma parada cardiorrespiratória, não reagindo aos esforços da equipe. Segundo a nota a paciente não tinha comorbidades. Ainda de acordo com o boletim o número de caos em Itacaré subiu para 85, e 27 pacientes curados, 55 ativos, 01 pacientes seguem internados, 170 casos foram descartados, 03 estão aguardando resultados e 236 estão em monitoramento. Além de 03 casos notificados fora do município e 09 casos detectados por teste rápido ou critério clinico epidemiológico.

Na distribuição de casos por bairros, o Bairro Santo Antônio (Bairro Novo), é o primeiro com 16 casos confirmados, seguido pelo Centro da cidade com 13 positivos, Marimbondo 8, Passagem com 4, Orla 3, Angelim 3, São Miguel 2, Ladeira Grande 1, Marambaia 1, Pituba 1, Ribeirinha 1, Km 06 1, Camboinha 1, Campo Seco 1, totalizando na sede em 56 casos. Já o distrito de Taboquinhas está com o Centro com 24 casos, Beira Rio com 3 e Zona Rural com 2, totalizando 29 casos de coronavírus. O Boletim revela ainda que do total de 27 curados e 55 casos ativos da doenças.