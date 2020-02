Itacaré: Confira as atrações do Carnaval 2020.

O ano está só começando e a Prefeitura de Itacaré já anunciou algumas das atrações que farão a alegria da cidade em diversas festas da temporada do verão 2020. Para o Carnaval a cidade vai contar com a presença de grandes nomes da música nacional e regional que vão fazer a alegria dos itacareenses e turistas. Dentre as atrações já confirmadas pela Prefeitura de Itacaré estão nomes como Unha Pintada, Vinny Nogueira, Tayrone, Ponto de Equilíbrio, Sinho Ferrari, Afrodisíaco, Papazoni, Levi Alvim e muito mais.

