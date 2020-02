Itacaré: Confira a programação do último dia de Carnaval.

“Tudo que é bom, dura pouco”, já dizia o ditado popular, infelizmente após três dias de muita folia, chega ao fim o Carnaval de Itacaré 2020. E nesta terça-feira a festa continua com a proposta de continuar oferecendo aos foliões um dos maiores carnavais do Brasil.

No último dia de carnaval a alegria começa mais cedo, às 11 horas com Banda Sparta no minitrio. Às 14 horas será a vez do Bloco das Nações, seguindo às 15 horas com o Bloco dos Caretas. Às 16 horas será a vez do Mini Congo e à 17 horas desfila o bloco TDB. E no palco a festa começa às 20 horas com o show da banda Pirilampo, seguindo às 22 horas com Levi Alvim, Ponto de Equilíbrio à meia noite e logo depois, às duas horas da manhã o cantor romântico Tayrone encerra em grande estilo o Carnaval 2020 de Itacaré.