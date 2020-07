Itacaré concluiu com sucesso a plataforma de educação remota.

Depois de oito semanas de aprendizagens significativas e interações, foram concluídas as atividades da Plataforma Simplifica em Itacaré, uma parceria da Prefeitura, através da Secretaria de Educação, a Fundação Lemann e Sincroniza Educação, que teve como principal objetivo garantir o apoio escolar, criar alternativas de lazer e entretenimento para os estudantes e ampliar os conhecimentos dos alunos durante o período de pandemia. Itacaré foi destaque a nível nacional, sendo um dos municípios brasileiros que teve o maior número percentual de estudantes, professores e diretores escolares da rede municipal participando da Plataforma Simplifica.

Realizada no período de 11 de maio a 10 de julho, a Plataforma abordou relevantes temáticas, como o “Viver em comunidade”, “Igualdade”, “Sustentabilidade”, “Seres Vivos”, “Inovação”, “Consumo Responsável”, “Saúde e Bem-estar” e “Mundo do trabalho e Projeto de vida”. Além dos conteúdos pedagógicos, a plataforma destacou o cuidado com o corpo por meio da sessão Bem-Estar, e promoveu a saúde emocional das crianças e adolescentes por meio de atividades de interação com demais alunos e a comunidade.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, classificou o projeto como mais uma alternativa de ampliar os conhecimentos dos alunos, garantir a formação dos educadores e incentivar a busca pela pesquisa e informações. A secretária de Educação, Eliane Camargo, enfatizou que a plataforma foi online, mas a Prefeitura teve o cuidado de realizar a impressão e distribuição do conteúdo para os alunos que não tinham acesso à internet e também os moradores da zona rural, contemplando cerca de 70% dos estudantes da rede municipal.

Em algumas unidades escolares os índices foram altamente satisfatórios, atingindo quase 100% do alunado, como a Escola Dr. José Cruz, o Instituto Paulo Ganem Souto, a Creche Municipal de Itacaré, Creche Joserinda Pereira, Escola Tiradentes, Projeto Pancada Grande, Escola Santo Amaro, Escola São Roque II, Escola Maria Jovelina, Novo Horizonte, Escola Maria de Lourdes Tavares, D. Pedro, Castro Alves, Dário Ferreira, Escola Antônio Raimundo e Oscar Moreira.

Além disso, foi feito o atendimento aos alunos da Educação Especial por meio de entregas de kits realizado pelo Centro Educacional de Ensino Especializado de Itacaré (CEEEI). Também foi realizado o acompanhamento aos alunos da Educação Infantil por meio da realização de atividades lúdicas e vídeos. O programa compreendeu oito semanas de trilhas com experiências de aprendizagem, totalmente gratuito, envolvendo estudantes do 1º ao 9º ano, orientadas pelas competências e habilidades presentes na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e inspiradas na Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).