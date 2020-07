Itacaré: Concluídas as obras da Academia de Saúde de Taboquinhas.

O distrito de Taboquinhas, em Itacaré, ganhou uma Academia de Saúde, um novo espaço para a prática de exercícios e esportes que estará à disposição de toda a comunidade assim que a pandemia passar. Os serviços foram realizados pelo Governo Federal, em parceria com a Prefeitura de Itacaré, através da emenda do deputado federal Ronaldo Carletto. O prefeito Antônio de Anízio visitou a academia e destacou a importância desse novo equipamento, que fica em frente ao Hospital Municipal, com vista para o Rio de Contas, local onde a Prefeitura estará construindo também um espaço para o lazer e entretenimentos dos moradores e turistas.

Antônio de Anízio informou que o espaço já está pronto e será fundamental para garantir a saúde de crianças, jovens e adultos. E o trabalho não para por aí. O prefeito anunciou que em breve serão colocados na área ao lado da academia novos equipamentos para a recreação, implantação de um horto com espécies nativas e ainda a construção de um mirante com vista para o Rio de Contas, criando um novo ponto turístico e um espaço de lazer, saúde e diversão.

O polo de saúde de Taboquinhas é na modalidade intermediária, num investimento de R$ 125 mil, contando com área coberta e espaço livre com diversos equipamentos. O Academia de Saúde de Taboquinhas tem uma área coberta de apoio, também chamada de edificação de apoio, que terá sua funcionalidade referente à proteção ao clima (sol e chuva) e à realização de atividades simultâneas e coletivas.

Já a área descoberta é um espaço com uma parte livre para atividades coletivas sem uso de aparelhos, e outra facultativa, preenchida por equipamentos de exercício físico de alvenaria, que deve ser organizada de maneira a garantir a circulação de várias pessoas ao mesmo tempo e a realização do exercício nas várias amplitudes. Esses equipamentos facultativos são barra horizontal tripla, barra paralela, bancos, prancha abdominal, barra marinheiro, espaldar e a barra fixa de apoio.

O prefeito Antônio de Anízio explica que esse grande equipamento vai beneficiar a população como um todo, melhorando a qualidade de vida, diminuindo os índices de hipertensão e diabetes, além de contar com equipamentos modernos e o apoio de profissionais qualificados para desenvolver atividade física em apoio aos programas da atenção básica. “Esse é mais uma ação da Prefeitura, em parceria com o Ministério da Saúde, para os cidadãos de Itacaré”, complementou o prefeito.

O Programa Academia da Saúde tem como um de seus pontos centrais a implantação de polos dotados de infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados, o que potencializa a realização de ações variadas de promoção da saúde, como as práticas corporais e atividades físicas, promoção da alimentação saudável, mobilização da comunidade, práticas artísticas e culturais, gestão participativa, entre outras preconizadas pelo Programa. Trata-se mais um espaço do SUS de referência e de vivência nos territórios que compõem as redes de atenção à saúde.