Itacaré: Comitê vai anunciar novas medidas para combater o coronavírus.

O Comitê de Monitoramento contra o coronavírus de Itacaré estará anunciando nesta quinta-feira (14) novas medidas de restrição para o combate ao Covid 19, como forma de evitar a proliferação da doença no município. O anúncio dos novos decretos com as ações que serão adotadas já nos próximos dias será feito pela Equipe Técnica do Comitê, às 17 horas, no programa Na Onde da Saúde, na Itacaré FM, apresentado pelo médico Lucas Paiva.

O programa terá a participação dos médicos Sérgio Orsini e Francesca Mannini, do Major Hosanah Rocha, comandante da 72ª CIPM, e da enfermeira Carla Gonzaga. De acordo com o Comitê de Monitoramento, diante do quadro que a cidade apresenta, com o registro de novos casos de coronavírus, é preciso adotar algumas ações de controle e até novas restrições, para que nesse momento a doença seja controlada e o mais rápido possível Itacaré possa contar com medidas de flexibilização.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, reafirmou que o Comitê de Monitoramento tem adotado todas as medidas de controle e combate à doença e tem feito o possível para evitar a proliferação do coronavírus no município. Mas é preciso que todos colaborem, façam a sua parte, siga as normas. “Somente juntos será possível combater a doença”, explicou. Ele adiantou que paralelo aos novos decretos, as medidas de proteção vão continuar sendo realizadas, fazendo a desinfecção das ruas, mantendo o comércio fechado e intensificando as barreiras sanitárias nas entradas do município.