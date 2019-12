Itacaré comemora aniversário dos 282 anos do bairro Porto de Trás.

Considerado como um dos bairros mais antigos e tradicionais de Itacaré, o Porto de Trás comemorou nesta segunda-feira, dia 16 de dezembro, 282 anos de fundação e de muitas histórias. O bairro, que possui uma rica história e que marca a fundação e o desenvolvimento da cidade, é formado por um quilombo urbano e uma vila de pescadores que mantém viva a tradição e a cultura do local.

E para comemorar a data foi realizada uma grande festa, iniciada no domingo com o tradicional caruru, seguindo com apresentações musicais. E na segunda-feira, dia do aniversário, os festejos foram iniciados logo no início da noite, contando com a tradicional lavagem da rua, apresentação das baianas, samba de roda, capoeira e o Bicho Caçador, uma manifestação folclórica do local que chama a atenção pelos encantos, mistérios e criatividade.

A festa, organizada pelos moradores e que contou com o apoio da Prefeitura de Itacaré, teve como principal objetivo comemorar a tradição da cidade e fazer uma grande confraternização entre os itacareenses e turistas. De acordo com os moradores, o objetivo foi marcar o aniversário de um bairro que marca a resistência negra em Itacaré, representa a cultura local e simboliza a união dos povos.

Representando o prefeito Antônio de Anízio, o vice-prefeito Genilson Souza, morador do bairro, falou da tradição e da importância cultural do Porto de Trás. Já o prefeito Antônio de Anízio destacou que além das belezas naturais, o Porto de Trás tem uma grande e rica história, cultura e tradição folclórica que precisa ser valorizada cada vez mais e mostrada aos turistas.

No local a Prefeitura de Itacaré realizou o Projeto Colorir, com a pintura da fachada das casas. Antônio de Anízio anunciou que em breve será feito um calçamento padronizado de toda a rua, deixando o local ainda mais bonito. A ideia é de desenvolver esse projeto coletivo para resgatar a história do quilombo urbano, garantir mais qualidade de vida aos moradores e transformar de fato essa rua num ponto turístico.