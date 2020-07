Itacaré: Começam as obras de pavimentação de ruas no bairro da Passagem.

A Prefeitura de Itacaré continua com o trabalho de pavimentação de diversas ruas tanto na sede como nos distritos e na zona rural. E nesta terça-feira(21) foram iniciadas as obras de calçamento de várias ruas no bairro da Passagem, garantindo muito mais qualidade de vida para os moradores. Nessa etapa está sendo realizada a pavimentação do prolongamento de toda a Rua Massaranduba, continuidade da Avenida Antônio Hudson e a pavimentação de toda a Rua Georgete e a Rua Magali.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que esse trabalho é mais um compromisso assumido com a comunidade, um sonho dos moradores que está se tornando realidade. No total serão cerca de 500 metros de extensão e 3000 metros quadrados de pavimentação em paralelepípedo. A obra, no valor de R$ 260.963,98, está sendo feita com recursos próprios da Prefeitura de Itacaré.

A pavimentação trouxe a alegria para os moradores do local. Eles informaram que há muitos anos aguardavam a pavimentação e agora o sonho se tornou realidade, garantindo uma moradia mais digna e valorizando os imóveis do local. Mas o trabalho não vai parar por aí. O prefeito de Anízio adiantou que novas ruas, em vários bairros de Itacaré, também serão pavimentadas nos próximos dias.