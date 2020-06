Itacaré com comemora Dia Mundial do Meio Ambiente com alerta para a biodiversidade.

Conhecida no mundo inteiro pelas belezas naturais e pela rica biodiversidade, o município de Itacaré comemora nesta sexta-feira, dia 05 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente com um apelo para que todos preservem a natureza e garanta esse grande patrimônio natural que encanta turistas de vários países. De acordo com o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, o município é conhecido como um verdadeiro paraíso baiano, um destino completo, mas é preciso que essas belezas naturais continuem sendo preservadas, daí a importância da conscientização e da fiscalização de todos.

E esse ano, além das ações que vem sendo desenvolvidas de fiscalização e conscientização sobre a biodiversidade, Itacaré criou a Campanha Asas Livres, lançada pela Prefeitura Municipal e pelo Conselho de Meio Ambiente, com o intuito de educar a população sobre os danos que a captura, compra e venda de aves silvestres têm no meio ambiente, saúde pública e bem-estar animal. Desta forma, lançada durante a quarentena, a campanha vem trabalhando para a geração de conteúdo virtual, divulgação nas redes sociais e em pontos estratégicos na cidade.

O secretário de Meio Ambiente de Itacaré, Marcos Luedy, informou que não poderia falar da biodiversidade nessa luta pela preservação ambiental sem falar das aves. Existem no mundo cerca de 10.426 espécies de aves (dados da BirdLife International). Dessas, 1.919 espécies são encontradas no Brasil, segundo o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO). Esse alto número de espécies coloca o Brasil dentre os três países detentores da maior diversidade de aves do mundo. No entanto, esta rica biodiversidade está ameaçada. As aves são o principal alvo do tráfico de animais silvestres no nosso território e correspondem a 80% das espécies contrabandeadas no mercado ilegal.

Foi pensando em evitar esse comércio ilegal e garantir a preservação das espécies que a Prefeitura de Itacaré e o Conselho de Meio Ambiente criaram a Campanha Asas Livres que nesse período de pandemia vem realizando atividades que podem ser conferidas no Facebook @campanhaasaslivres, Instagram @campanha.asas.livres e nos veículos de comunicação regionais. Entre as ações previstas para este ano estão ainda lives e webinars com foco em discutir alternativas sustentáveis ao tráfico e criação de aves; mini-cursos online e presenciais (pós-quarentena) sobre observação de aves e turismo sustentável; ações de fiscalização; distribuição de materiais impressos e adesivos da campanha.