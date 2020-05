Itacaré: Charles Gusmão testa negativo para o coronavírus.

O pré-candidato a prefeito Charles Gusmão do PSC, que compõe a oposição composta por Nego do DEM e Josimar do PSB, testou negativo para o exame da COVID-19. O resultado foi divulgado na tarde desta sexta-feira, dia 08, quando Charles foi contactado pelas autoridades.

Gusmão que é policial militar e teria trabalhado com um colega suspeito da doença, estava há 12 dias de quarentena cumprindo as determinações das autoridades e na última segunda-feira, dia 04, havia recebido visita técnica da Secretaria Municipal de Saúde para coletar o material para o exame.

Charles gravou um vídeo e publicou nas redes sociais dando a notícia, agradecendo as orações e mensagens de apoio e alertando para a necessidade de seguir as orientações das autoridades e da importância de se cuidar no combate ao coronavírus.