Itacaré: Casos suspeitos foram descartados, mas o alerta continua.

A Secretaria de Saúde de Itacaré divulgou na tarde desta quarta-feira (25) um novo boletim onde revelou que dos sete casos suspeitos de coronavírus enviados para exames no Laboratório Central de Saúde Pública(Lacen), em Salvador, todos deram negativo, o que revela que em nenhum deles foi apresentado o COVID 19.

Mesmo assim as equipes de saúde do município permanecem em vigilância e pedem à comunidade que continue em estado de alerta, principalmente nesse momento onde as projeções mostram que será o pico da contaminação do coronavírus em todo o Brasil. Uma das medidas para evitar que o coronavírus entre na cidade foi a criação da barreira sanitária no quilômetro-06, fazendo a medição de temperatura e evitando a entrada de pessoas com casos suspeitos da doença.

Mesmo sem casos registrados, o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que é preciso redobrar os cuidados e por isso o comitê de monitoramento permanece em alerta, orientando a comunidade sobre como se prevenir contra o COVID 19 e as medidas que devem ser adotadas em casos suspeitos da doença. Paralelo a essas ações, também foram publicados decretos com uma série de medidas que visam prevenir, combater a proliferação do coronavirus e evitar o contágio da doença, garantindo a saúde e o bem-estar da população.

Itacaré também conta com um Centro de Informações do Coronavírus, uma unidade que tem como principal objetivo atender as ligações e prestar orientações aos pacientes com suspeitas de contágio com o COVID 19. A unidade funciona na Praça da Bíblia e atende à comunidade através do telefone/WhatsApp (73) 99995-7568.