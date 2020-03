Itacaré: Bloco TDB doa alimentos para famílias carentes.

Promover a alegria sem esquecer o amor ao próximo e a solidariedade com os mais carentes. Esse foi o objeto do bloco carnavalesco TDB, de Itacaré, que esse ano, além de grandes atrações e muita animação, promoveu uma campanha de arrecadação de alimentos que foram distribuídos com famílias carentes do município.

O bloco desfilou na terça-feira de carnaval, encerrando com chave de ouro a folia, contando com a animação da banda Bonde do Andrezão. E a novidade desse ano foi que ao invés de vender as camisas, o TDB trocou por alimentos não perecíveis. No total foram arrecadados 405 quilos de alimentos, distribuídos entre 37 famílias dos bairros da Passagem, Santo Antônio (Bairro Novo), lixão e também das regiões ribeirinhas.

Para os organizadores do bloco, o TDB cumpriu a sus missão de não apenas levar a alegria no carnaval, mas também de deixar uma mensagem de solidariedade, de amor e de compromisso de ajudar pessoas que precisam de apoio. Esse ano o bloco contou com o apoio da Prefeitura de Itacaré, Bezerra Estruturas, Lanchonete Vanvan Dan, Vereador Canelinha, Nutrimed, Restaurante Bom Prazer, Bonde do Andrezão, Neto Grilo, MS Viagens e Turismo, Giltec, Itacaré Urgente e In9 Pro.