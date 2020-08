Itacaré avança e atinge o 2º lugar no ranking de transparência nos recursos.

O município de Itacaré foi mais uma vez destaque entre as cidades do Território Litoral Sul com as melhores notas na avaliação do nível na publicação das contratações emergenciais utilizadas no combate à COVID-19 realizada pelo Instituto Nossa Ilhéus (INI), atingindo o índice de Ótimo em transparência. Itacaré somou 98,73 pontos e ficou no segundo lugar em transparência no uso dos recursos de combate ao Covid 19, ficando com a mesma posição que Ilhéus.

Além de Itacaré, foram avaliados os municípios de Almadina, Arataca, Aurelino Leal, Barro Preto, Buerarema, Camacã, Canavieiras, Coaraci, Floresta Azul, Ibicaraí, Ilhéus, Itabuna, Itaju do Colonia, Itajuípe, Itapé, Itapitanga, Jussari, Maraú, Mascote, Pau-Brasil, Santa Luzia, São José da Vitória, Ubaitaba, Una e Uruçuca. O município de Itacaré atendeu a praticamente todos os itens avaliados e foi apontado como uma referência na questão da transparência.



Esses números, onde coloca Itacaré mais uma como Ótimo e uma referência em gestão, segundo avaliou o prefeito Antônio de Anízio, demonstra a forma transparente como vem sendo feito o combate ao coronavírus no município, com responsabilidade e compromisso com a saúde do cidadão. E o trabalho, segundo adiantou o prefeito, vai continuar, com seriedade, responsabilidade e transparência, com a prestação de contas feitas regularmente não somente nos sites e portais oficiais, como também nas redes sociais, para que todo o cidadão itacareense possa acompanhar como vem sendo gastos os recursos públicos.

A metodologia da avaliação feita pelo INI foi desenvolvida pela Transparência Internacional – Brasil para o Ranking de Transparência no Combate à COVID-19 com o objetivo de identificar e promover as melhores práticas de transparência nas informações referentes às contratações emergenciais realizadas em resposta à pandemia. A escala utilizada vai de zero a 100 pontos, na qual zero (péssimo) significa que o ente é avaliado como totalmente opaco e 100 (ótimo) indica que ele oferece alto grau de transparência.

A avaliação lançada pelo INI contou com o trabalho da equipe do Instituto e mais um força-tarefa composta por estudantes do Mestrado em Economia Regional e Políticas Públicas da Universidade Estadual de Santa Cruz: Drielle Fernandes, Catrine da Mata, Érica Leal, Fernanda Luna e Givaldo Correa.

O desempenho dos municípios será atualizado mensalmente, bastando que os próprios municípios entrem em contato com o Instituto ([email protected]) para enviarem novas informações, o que permitirá que a sociedade, a imprensa e os próprios órgãos de controle tenham à disposição um instrumento para monitorarem as respostas do poder público ante a crise. A avaliação também tem como metas estimular o poder público a promover continuamente a transparência de suas ações e reconhecer o bom trabalho realizado por algumas prefeituras.