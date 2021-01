Itacaré apresenta ao Estado projetos para a cultura, turismo e segurança.

Por solicitação do prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, o secretário municipal de Turismo, Jorge Ávila, se reuniu essa semana com representantes de diversas secretarias estaduais para apresentar uma série de projetos voltados para a cultura, segurança e o desenvolvimento turístico da cidade. O objetivo, segundo adiantou o prefeito, é buscar parcerias com as secretarias e órgãos estaduais para garantir a capacitação e a qualificação da mão de obra, desenvolver importantes projetos de valorização da cultura local, bem como solicitar muito mais segurança para os itacareenses e turistas.

Na segunda-feira, pela manhã, o secretário Jorge Ávila s reuniu com a superintendente de Educação Profissional do Senac na Bahia, Ana Rita Marques Andrade, onde discutiu sobre o planejamento de treinamentos para Itacaré. A proposta é promover cursos de excelência na recepção aos turistas, incluindo todos os atores que atendem, desde a recepção de hospedagens, táxis, guias, condutores e demais profissionais dessa área. Também está previsto um treinamento específico para garçom.

Jorge Ávila também se reuniu com secretária de Cultura do Estado da Bahia, Arany Santana, e com a chefe de gabinete Cristiane Taquari, onde solicitou o apoio ao projeto da Igreja de São Miguel de Arcanjo. Considerada como um patrimônio arquitetônico e Cultural da Bahia, a Igreja Matriz de São Miguel é também um dos pontos turísticos mais visitados de Itacaré.

Ainda em Salvador o secretário Jorge Ávila foi recebido pelo novo comandante geral da Polícia Militar, Coronel Coutinho, onde solicitação de apoio da PM na cidade, principalmente nesse período da alta estação. O secretário de Turismo sugeriu também um treinamento para a equipe de policiais de Itacaré. O comandante geral da Polícia Militar acolheu as solicitações de apoio e já determinando de imediato a colocação de mais policiais, além de viabilizará o treinamento para o Polícia Turística.