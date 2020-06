Após receber denúncia anônima de que estava havendo uma festa no bairro Angelim no Centro de Itacaré, uma guarnição da 72a CIPM se deslocou ao local, por volta das 23:30 deste domingo (14), constatando a veracidade da denúncia. Segundo o grupo, eles alugaram a casa para realização da festa. Os policiais encerraram o evento e orientaram os participantes a se deslocarem para suas residências.Fatos como este, em pleno pico da Pandemia demostram porque o número de casos vem crescendo no município.