Itacaré: Albert Queiroz se filia ao PSC e confirma pré-candidatura.

Após reunião em Salvador com o Presidente do PSC – Partido Social Cristão na Bahia, Heber Santana e o Vice-presidente Jorge Mendes, acompanhado de Charles Gusmão e do novo Presidente do PSC de Itacaré, Antonio Alberto Queiroz, o jovem blogueiro, radialista e estudante de comunicação social, Albert Queiroz, se filiou ao partido e confirmou sua pré-candidatura a vereador. O blogueiro desponta como o pretendente mais novo a concorrer uma vaga no legislativo de Itacaré, representando uma renovação na política local e fazendo parte do Grupo de Oposição formado por Nego do DEM, Charles Gusmão do PSC e Josimar Vasconcelos do PSB.

“Os jovens querem representatividade e protagonismo na política. Vamos trabalhar de forma incansável pela comunidade, com compromisso, transparência e responsabilidade. Ao contrário do que acontece, o legislador é eleito para cobrar as demandas da comunidade, fiscalizar as verbas públicas e acompanhar como e aonde estão sendo investidas”, concluiu Albert Queiroz. (BN News Itacaré)