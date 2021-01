Itacaré: Água Fria comemorou festa do padroeiro Senhor do Bonfim.

O distrito de Água Fria, em Itacaré, comemorou neste domingo(10) a tradicional festa em louvor ao Senhor do Bonfim, padroeiro da comunidade. Esse ano, por conta da pandemia, os festejos foram realizados de forma diferente, apenas com a realização de um tríduo em louvor ao Senhor do Bonfim, realizando de quinta-feira a sábado, e a Missa Festiva, seguindo todos os protocolos de segurança, limitando o número de participantes nas celebrações, com uso de máscaras e álcool em gel e garantindo o distanciamento entre os fiéis.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, participou da missa e destacou a importância da realização dos festejos religiosos, seguindo todos os protocolos de segurança, como forma de manter a fé dos católicos e tradição do distrito de Água Fria. A missa, celebrada pelo Padre Bira e pelo diácono Nelson Lira, teve como tema “A fraternidade nasce da fé em nosso Senhor do Bonfim, que é o pai da paz”. Após a missa aconteceu a procissão, que esse ano também foi diferente apenas com o diácono Nelson Lira e a imagem do Senhor do Bonfim passando pelas ruas e casas, para evitar aglomerações.

A festa teve como tema central “Somos todos irmãos e irmãs: Fraternidade e Amizade Social”, fazendo uma reflexão para a solidariedade, a igualdade, a liberdade, a fé e o amor entre todos. Durante o tríduo, realizado sempre às 18 horas, também foi destacada a importância da fraternidade entre os irmãos e irmãs. A realização da festa foi da Diocese de Ilhéus, paróquia de São Miguel Arcanjo, com o apoio da Prefeitura de Itacaré e organização da comunidade local.