Itacaré adere à mobilização nacional de divulgação do destino turístico.

Conhecida no mundo inteiro como um dos lugares mais bonitos do Brasil, com praias paradisíacas, natureza exuberante, cachoeiras encantadoras e uma gastronomia com sabores inconfundíveis, Itacaré já se prepara para ser o principal destino turístico de visitantes de várias partes do planeta. Para isso o município já aderiu a mobilização nacional de divulgação do destino turístico, seguindo as orientações do Ministério do Turismo.

Com o título “Meu destino é Itacaré”, a campanha promocional lançada pela Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Turismo, mostra a beleza da natureza, mata atlântica, cachoeiras, sol, praias, esporte, aventura, cacau, chocolate, história, cultura, rica gastronomia, somado a diversidade de cores, sons e sabores que fazem do município um destino completo. O secretário de Turismo, Júlio Oliveira, ressaltou que a proposta é justamente mostrar o potencial turístico de Itacaré para que os visitantes possam programar suas viagens para logo depois da pandemia.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, reafirma que nesse momento é preciso adotar os cuidados para garantir a saúde e o bem-estar de todo o cidadão, por esse motivo é necessário o isolamento e o distanciamento social. Mas logo tudo isso vai passar e a cidade vai estar preparada, de braços abertos para receber os turistas com alegria e segurança, onde cada visitante poderá escolher a sua rota turística, respirar, viver e curtir Itacaré. “O momento é de dificuldades, compromisso e conscientização de todos para que o município possa atravessar essa difícil fase e logo depois volte a receber bem a todos os visitantes”, complementou.

Itacaré também já aderiu ao selo “Turismo Responsável – Limpo e Seguro”, lançado pelo Ministério do Turismo, om foco na retomada do setor. A iniciativa tem o objetivo auxiliar o turista que se preocupará em buscar por estabelecimentos turísticos que assegurem o cumprimento requisitos de higiene e limpeza para prevenção da Covid-19. O selo caminha de mãos dadas com os requisitos de biossegurança e é a primeira etapa do Plano de Retomada do Turismo Brasileiro, coordenado pelo MTur a fim de minimizar os impactos da pandemia e preparar o setor para um retorno gradual às atividades.