Itabuna: Prefeito tem recurso negado e segue afastado de cargo.

O prefeito de Itabuna, Fernando Gomes teve uma apelação negada na Justiça. O gestor pedia a anulação da sentença que determinou o afastamento dele do cargo. Em decisão desta segunda-feira (17), a Comarca de Salvador manteve a decisão do juiz Ulysses Maynard Salgado, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna. Gomes teve o mandato extinto por acusação de improbidade administrativa em ato cometido em outra gestão à frente da prefeitura, no ano 2000.

Segundo o Ministério Público do Estado (MP-BA), Fernando Gomes acarretou enriquecimento ilícito e prejuízo à prefeitura quando autorizou de forma irregular [sem licitação e sem demonstração de necessidade] a locação de um veículo por quase R$ 9,5 mil entre junho e setembro de 2000 sem que o carro fosse usado. Conforme o MP-BA, o veículo, do ano de 1979, na verdade já prestava na mesma época serviço à Emasa [Empresa Municipal de Águas e Saneamento S/A] em todos os dias da semana.