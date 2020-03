Itabuna: Lojas de material de construção abrem parcialmente e em horário reduzido.

Os empresários do ramo da construção civil, numa reunião com a presença de dirigentes da Associação Comercial e da CDL de Itabuna, decidiram pela abertura de suas lojas de material de construção, a partir desta sexta-feira (27). As lojas se comprometeram a obedecer protocolos como quadro de funcionários reduzido, acesso limitado e portas entreabertas. Procurado para falar sobre a proposta, o secretário de Segurança, Transporte e Trânsito, Valci Serpa, afirmou que o comércio continua fechado, mas o comitê está avaliando e reavaliando alguns procedimentos.

– Foi deliberado a abertura parcial das lojas de materiais de construções obedecendo protocolos. Os demais segmentos que o decreto não abraça serão fiscalizados e fechados sob pena de desobediência, podendo além de multa perder o alvará de funcionamento – disse. As lojas Buriti, Pai Mendonça, Conlar, Módulo, Mirassul e Capri Tintas deverão funcionar das 9h às 15h e fornecer equipamentos de proteção, como luvas e máscaras para os funcionários, além de disponibilizar álcool em gel para os funcionários e clientes. *Com informações do Blog do Pimenta