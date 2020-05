Itabuna e Ilhéus continuam com a maior incidência do vírus.

Os municípios de Itabuna, Ilhéus e Uruçuca continuam a encabeçar a lista de números de casos confirmados de Covid-19 e do coeficiente de incidência de casos por cidade. Nesta quarta-feira (5), Ilhéus estava com 267 casos confirmados e índice em 1.577,06; Uruçuca tem 37 casos e índice em 1.510,79 e Itabuna com 269 casos e índice em 1.167,79, de acordo com o os números informados pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab). O índice mede a incidência do vírus e calcula o risco que uma pessoa corre de desenvolver a doença. Desde o dia 11 de abril, Ilhéus continua com o maior coeficiente de contaminação do novo Coronavírus e Itabuna segue no segundo lugar. Os dois municípios estão acima de cidades como Salvador (904,83), Lauro de Freitas (388,03), Jequié (250,05), Feira de Santana (157,76) e Vitória da Conquista (100,45).