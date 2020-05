Itabuna 756, Ilhéus 448, Ipiaú 196, Uruçuca 99 e Itajuípe 67 casos de coronavírus.

Segundo o boletim divulgado pela Sesab na tarde desta ontem (26), Itabuna contabiliza 756 casos de coronavírus, 21 óbitos no município e 29 de outras cidades. Ilhéus registra 448 casos, 27 mortes no município e 38 de outras cidades. Ipiaú tem 196 casos e 5 óbitos. Uruçuca soma 99 casos e 9 óbitos confirmados e 02 aguardando resultados. Itajuípe acumula 67 casos e 2 óbitos. Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 1.000.000 habitantes foram Uruçuca (4.532,38), Ipiaú (4.098,27), Itabuna (3.658,14), Salvador (3.166,05) e Ilhéus (2.833,79). (RBN)