IPVA fica 3,56% mais barato para os baianos em 2020.

O valor do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ficará mais barato com uma queda de, em média, 3,56% no valor de 2020. O pagamento do IPVA, em cota única, poderá ser realizado até 10 de fevereiro de 2020, para quem quiser aproveitar 10% de desconto.

A maior queda nos valores, se comparados com o IPVA 2019, é a que beneficia os chamados veículos utilitários, que vão pagar 4,35% a menos. Em seguida, vêm os automóveis, com 4,20%. Para ônibus e micro-ônibus, o imposto ficará 3,93% menor. Já para as motos e caminhões, a queda no valor do imposto será de 2,72% e 2,62%, respectivamente.

Os novos valores são calculados com base em uma pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). A pesquisa usa como base preços praticados na Bahia em outubro de 2019. O preço é calculado de acordo com o modelo do veículo. É possível consultar as informações no site da Sefaz. (Giro em Ipiaú)