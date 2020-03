Internos do Conjunto Penal de Itabuna ampliam produção de máscaras de proteção.

Depois de sair na frente com a produção máscaras de proteção contra o coronavírus, o Conjunto Penal de Itabuna vai ampliar o número de reeducandos e a produção do insumo. A unidade prisional, administrada em regime de Cogestao entre a SEAP e a Socializa, iniciou a produção na manhã de sábado (21) com cinco internos.

Nessa quarta-feira (25) foi autorizada a ampliação desse número para 30 reeducandos, que serão orientados por 10 instrutores, da empresa Socializa. Os internos serão remunerados para a ação, além de terem direito à remição de pena, de acordo com os parâmetros previstos na Lei de Execuções Penais.

A produção nos primeiros quatro dias, com os cinco reeducandos que iniciaram o trabalho, chegou a 2.080 máscaras, uma média de 520 por dia. Agora, com 30 internos e internas operando as máquinas, a expectativa é que a produção aumente em grande escala, embora o governo do estado ainda não tenha definido uma quantidade.