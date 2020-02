Instituto Capim Santo abrirá vaga para curso de capacitação gastronômica e comportamental em Itacaré.

Instituto Capim Santo estará abrindo inscrições para curso de capacitação gastronômica e comportamental em Itacaré no próximo dia 10/02 (Inscrição e entrevista). Só serão entrevistados para seleção todos os candidatos que chegarem entre 8h00 e 9h00 da manhã. Início das aulas será no meio de março, conforme cada unidade.

O curso tem aproximadamente 112 horas de aulas teóricas e práticas + 18 horas de estágio em um dos restaurantes do Grupo Capim Santo + 16 horas de trabalho voluntário em alguma ação social.

No final do curso, os alunos receberão o Certificado de Conclusão do Curso e, para os alunos com média acima de 7,0 (sete), uma Carta de Recomendação.

REQUISITOS

Os requisitos para participar da seleção para o curso são:

– Ter, no mínimo, 17 anos;

– Ter cursado ou estar cursando o segundo grau em escola pública, comprovado com apresentação do histórico escolar;

– Apresentar na entrevista cópia de RG, CPF e comprovante de residência;

– Passar pelo processo de seleção em duas etapas – preenchimento do formulário e entrevista (podendo variar conforme a unidade);

ATENÇÃO

Dependendo da unidade, o aluno selecionado terá que efetuar o pagamento de R$ 70,00 (setenta reais), referente à compra de camiseta do Instituto e apostila, no primeiro dia de aula. Fora esse valor inicial, o curso é gratuito e os insumos são fornecidos pelo ICS.

Local:

Centro Cultural Porto de Trás, Rua Porto de Trás, Itacaré, Bahia – Tel. (73) 99861.5712

Inscrições e entrevista: de 10/02 – serão entrevistados para seleção todos os candidatos que chegarem entre 8h00 e 9h00 da manhã

Início das aulas: 24/03

Turmas: Segundas e terças – das 8h30/11h30

Contato: [email protected], [email protected] ou [email protected]