O Colégio Batista de Itacaré, abre inscrições para Bolsistas vindo da rede pública de ensino para as turmas do 9 Ano do Ensino Fundamental e 1 Série do Ensino Médio.

Para se inscrever, basta ir no Colégio Batista acompanhado do responsável, preencher a ficha de inscrição e deixar o Historio Escolar.

As inscrições irão até dia 08/02/2020.

#vemparaobatista #colegiobatista #colegiobatistadeitacare #melhorescoladeitacare