Infecção por Covid-19 garante imunidade por 5 meses, mas vírus ainda pode ser transmitido.

Um estudo feito pelo PHE (sigla em inglês para Saúde Pública da Inglaterra) com mais de 20 mil profissionais de saúde britânicos sugere que pessoas infectadas por Covid-19 têm alta probabilidade de possuir imunidade (83%) por pelo menos até cinco meses. Entretanto, há evidências de que aqueles que têm anticorpos ainda podem ser capazes de transmitir o vírus. A análise é preliminar (pré-print) e não foi revisada por outros pesquisadores.

A pesquisa foi feita entre junho e novembro e detectou 44 reinfecções em potencial entre 6.614 participantes com teste positivo para anticorpos contra o SARS-CoV-2. Com isso, os dados indicam que a imunidade adquirida de forma natural forneceu uma proteção de 83% contra a reinfeção, em comparação com os trabalhadores que não foram expostos ao vírus.

“Agora sabemos que a maioria das pessoas que tiveram o vírus e desenvolveram anticorpos estão protegidas de reinfecção, mas isso não é total e ainda não sabemos quanto tempo dura a proteção”, disse Susan Hopkins, consultora médica sênior da PHE e líder do estudo. Entretanto, os pesquisadores britânicos alertaram que as pessoas com a imunidade natural (adquirida por terem contraído a infecção) ainda podem ser capazes de transportar o coronavírus SARS-CoV-2 em seu nariz e garganta e transmiti-lo.

“Ainda existe o risco de você adquirir uma infecção e transmiti-la a outras pessoas”, completou Hopkins. Os especialistas reforçam que, mesmo com a nova descoberta, as pessoas precisam continuar com as medidas de proteção já conhecidas: distanciamento social, lavagem das mãos e uso de máscaras.

A pesquisa vai continuar a acompanhar os participantes por 12 meses para explorar quanto tempo a imunidade pode durar, a eficácia das vacinas e até que ponto as pessoas com imunidade são capazes de transportar e transmitir o vírus.(Giro em Ipiaú).