Incêndio destrói ônibus da empresa Viametro em Ilhéus.

Um grande incêndio na manhã desta segunda-feira (27) acabou atingindo a garagem da empresa Viametro, de propriedade do deputado federal Ronaldo Carletto (PP) localizada na Avenida Esperança, na Zona Oeste de Ilhéus. De acordo com informações, as chamas de grandes proporções destruíram cerca de 05 ônibus que estavam estacionados na garagem. O Corpo de Bombeiros foi acionado para debelar as chamas e ninguém ficou ferido. A causa do incêndio ainda não foi revelada. *Com informações do Blog Fábio Roberto Notícias