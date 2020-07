IN9 Produções realiza campanha para doação de eletrônicos para crianças carentes.

A produtora IN9PRO lançou uma campanha para arrecadar aparelhos eletrônicos para estudantes de famílias carentes de Itacaré e da Zona Rural. Devido à Pandemia do novo coronavírus, a volta às aulas na forma presencial segue indefinida, o ensino tem sido realizado online e muitas crianças não têm um dispositivo de acesso em casa.

Diante dessa situação, a IN9, criou a campanha “Doe um aparelho. Divida conhecimentos”, com o objetivo de arrecadar celulares, notebooks e tablets novos, usados e/ou danificados e fazer o conserto desses aparelhos para serem doados aos alunos que precisam estudar, mas não conseguem assistir às aulas online por falta de um celular, tablet ou notebook com acesso à internet.

Outras ações

Ainda de acordo com a produtora, enquanto a campanha de arrecadação acontece, serão realizadas algumas lives solidárias com a mesma meta: ajudar essas crianças a terem acesso à plataforma online para que não fiquem atrasadas no ensino regular, que neste período de pandemia está sendo feito à distância.

As pessoas podem doar os aparelhos ou podem ainda solicitar transporte para buscar o equipamento, por meio do telefone: 73 9 9843-9714.