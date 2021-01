Ilhéus: Terminal de passageiros do Aeroporto Jorge Amado passa por ampliação.

O terminal de passageiros do Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, está passando por ampliação. A área será ampliada de 3.400 metros quadrados para mais de 4.500 metros quadrados. Isso possibilitará o aumento da capacidade de atendimento para cerca de 1,2 milhão de viajantes por ano. As obras de requalificação também incluem um novo prédio para Seção Contraincêndio (SCI) e a ampliação do pátio de aeronaves e do estacionamento para veículos. O aeroporto está sob a responsabilidade do Governo da Bahia e a obra é realizada pela Concessionária Socicam, que faz a gestão e operação do local.

O aeroporto de Ilhéus é o terceiro maior em movimentação total de passageiros do estado, atrás de Salvador e Porto Seguro. Hoje, a movimentação média é de 519 mil pessoas embarcando ou desembarcando pelo equipamento anualmente. “Estamos ampliando os investimentos na aviação regional baiana. Além das obras em Ilhéus, temos a previsão de finalizar as construções dos aeródromos de Senhor do Bonfim e Bom Jesus da Lapa ainda este ano. Já concluímos a manutenção do aeródromo de Irecê neste mês de janeiro e estamos realizando os serviços no equipamento aeroviário de Formosa do Rio Preto” destaca o secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti.