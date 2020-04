Ilhéus tem a maior proporção de infectados no Estado.

Com 162 mil habitantes e 29 infectados por Covid-19, a cidade de Ilhéus tem a maior proporção de contaminação do estado. Em números absolutos, o município do sul baiano é a terceira cidade em número de infectados, atrás apenas de Salvador e Feira de Santana. Conforme levantamento do site O Tabuleiro, a diferença entre número de habitantes e de infectados justifica essa alta proporção. Em Salvador, são 2,8 milhões de habitantes e 268 contaminados, ou seja, 9,33 infectados para cada mil habitantes. Em Feira, com 614 mil habitantes e 32 infectados, a proporção é de 5,2 para cada mil habitantes. O secretário Fábio Vilas-Boas alertou que a região já vive um surto de Covid-19 e pede a população que não saia de casa para que a situação não se agrave. (Toda Bahia)