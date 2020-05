A cidade de Ilhéus registrou neste feriado do dia do trabalhador, 217 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19). Considerando o número de 91 pacientes recuperados e 250 pessoas permanecem monitoradas pela Vigilância Epidemiológica. Até agora, 435 descartados, 1162 com síndrome gripal leve, 65 aguardando resultado do Lacen, 11 na UTI e infelizmente 05 óbitos.