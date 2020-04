O Secretário Municipal de Saúde, Geraldo Magela acabou de informar à imprensa que a cidade de Ilhéus acaba de registrar o quinto caso de Coronavírus. Mais cedo, o secretário confirmou dous casos envolvendo dois jovens de 33 e 28 anos.

Esse último caso é um idoso, que de acordo com o Secretário, trata-se de um taxista que fica no aeroporto de Ilhéus, e teve contato com varias pessoas. (Fábio Roberto Noticias)