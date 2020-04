Ilhéus registra 10 casos de coronavírus; 2 pacientes já estão curados.

Mais dois casos de infecção por Covid-19 foram registrados nesta sexta-feira (3), em Ilhéus, totalizando dez casos positivos na cidade. A informação foi divulgada no fim da tarde pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Trata-se de uma senhora de 66 anos e de um homem de 33 anos, ambos residentes no Malhado, zona norte da cidade. A mulher retornou de viagem de outro Estado, já com apresentação dos sintomas. Quando chegou a Ilhéus, a senhora entrou em contato com a Central Covid-19. Os dois pacientes se encontram em isolamento social.

“A população precisa entender que o vírus é perigosíssimo, e mais ainda, iremos conviver por algum tempo com essa doença. Por isso, é importante que as pessoas permaneçam em casa, a fim de evitar o aumento do contágio”, reforçou o secretário municipal de saúde, Geraldo Magela.