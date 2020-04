Ilhéus: Quem for flagrado sem máscara será conduzido até a delegacia.

Prefeitura de Ilhéus publicou, na noite de sábado (25), um novo decreto no Diário Oficial do Município com medidas mais duras para enfrentar o novo coronavírus. Até a noite de domingo, o município já tinha confirmado 167 casos da doença. O uso de máscara será obrigatório a partir desta segunda-feira (27). Quem for pego sem o equipamento de proteção individual será levado para a delegacia.

O uso de máscara facial de proteção será obrigatório em vias públicas, praças, no trabalho, veículos e para acesso a estabelecimentos públicos ou privados. De acordo com o decreto, qualquer pessoa poderá acionar a polícia para a condução à delegacia de quem não respeitar a norma. O infrator pode ser indiciado por crime contra a saúde pública.

Os estabelecimentos autorizados a funcionar devem afixar avisos na entrada do imóvel com advertência aos clientes sobre a obrigatoriedade do uso de máscara, caso contrário, o consumidor não será atendido. (Giro Ipiaú)