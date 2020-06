Ilhéus: População interdita rua que dá acesso ao Centro de Acolhimento da Covid-19 em Mamoan.

Mesmo com revolta da população, a prefeitura de Ilhéus já confirmou que o Abrigo de Campanha funcionará e a previsão é que esteja em funcionamento nesta semana.



Mais uma intervenção dos moradores do Mamoan , em Ilhéus, foi realizada na madrugada desta quinta-feira (25) na localidade. Desta vez, foi aberta uma vala na rua que dá acesso ao hotel Village Enseada Mamoan onde será implantado um centro de acolhimento para pacientes diagnosticados com Covid-19. Segundo os moradores, o hotel não possui estrutura de saneamento para funcionar e reativar aquele estabelecimento gera consequências para quem mora no bairro.

Na última terça-feira (23), aconteceu um manifesto – com interdição da rodovia Ilhéus-Itacaré, realizado por moradores da região. A comunidade ingressou no Ministério Público do Estado da Bahia, questionando a escolha do local, feita pela Prefeitura.

Mesmo com revolta da população, a prefeitura de Ilhéus já confirmou que o Abrigo de Campanha funcionará e a previsão é que esteja em funcionamento nesta semana.(O Tabuleiro)