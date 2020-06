Ilhéus: Justiça dá 72h para município se manifestar sobre ação que pede fechamento do comércio.

O juiz Alex Venicius Campos Miranda, da 1ª Fazenda da Vara Pública de Ilhéus, deu o prazo de 72 horas para a Prefeitura Municipal de Ilhéus se manifestar sobre a ação do Ministério Público Estadual (MP-BA), que pede a suspensão de decreto que reabriu comércio no município.

Em ação civil pública ajuizada ontem (quinta, 3) o promotor de Justiça Pedro Nogueira Coelho solicitou decisão liminar que suspenda os efeitos do decreto.

Segundo o promotor, os dados sobre pandemia em Ilhéus mostram que o cenário segue desfavorável, ao contrário do que alega estudo técnico apresentado pelo governo municipal para fundamentar o decreto.

Segundo o promotor, análise gráfica elaborada pelo físico Zolacir Trindade de Oliveira Junior (publicado com exclusividade pelo Blog do Gusmão – veja aqui – ), professor da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), aponta que Ilhéus atravessa fase exponencial no número de casos de infecção por Covid-19 e ressalta o equívoco do estudo apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde.

* Com informações do Políticos Sul da Bahia.