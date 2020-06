Ilhéus: Governador diz que multidão na nova ponte respeitou distanciamento e usou máscara.

O governador Rui Costa usou suas redes sociais nesse domingo (28) para comentar sobre a multidão, formada por adultos e crianças, que foi até a ponte Jorge Amado no dia do aniversário de Ilhéus.

Para o governador, a população respeitou o distanciamento social. “De máscara, respeitando o distanciamento necessário em tempos de pandemia, muita gente comemorou o aniversário de 486 anos de #Ilhéus, neste domingo, na nova Ponte do Pontal.”

O governador ainda escreveu que “em breve, vamos entregar aos baianos esse novo equipamento construído pelo Governo do Estado, que já se tornou um ponto turístico do litoral sul da #Bahia.”

Atualizada:

O acesso de pedestres e ciclistas à nova ponte Jorge Amado será fechado, mais uma vez, no final da tarde de hoje. De acordo com autoridades locais, ainda faltam alguns ajustes para a entrega oficial do governador Rui Costa. Uma fonte do Governo do Estado disse ao site Jornal Bahia Online que a provável data para a visita do governador será no dia 2 de Julho, data da Independência da Bahia. Nesta data também terá encerrada a quarentana do prefeito Mário Alexandre, que se recupera da Covid-19.(Blog do Gusmão)