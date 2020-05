Ilhéus e mais 8 cidades terão lockdown na próxima semana.

O governador Rui Costa confirmou nesta sexta-feira (22) que Salvador e mais oito municípios da Bahia entrarão em lockdown para contenção da disseminação do novo coronavírus, com o fechamento de todos os serviços não essenciais entre a próxima segunda (25) e sexta-feira (29). A medida é parte da antecipação de feriados estaduais e municipais, exemplo do que aconteceu com São Paulo. Na capital baiana, serão antecipados o São João e o Dois de Julho, feriados estaduais, e outras duas datas estabelecidas pelo município.O prefeito de Salvador, ACM Neto, indicou que o feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia será antecipado e os pontos facultativos relacionados a esses feriados serão suspensos. Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus, Jequié, Candeias, Lauro de Freitas, Ipiaú e Camaçari também passarão pelo lockdown, todos com mais de 100 casos confirmados. A antecipação de feriados não será comum a todos municípios, e quando não houver feriados municipais, haverá um decreto estadual para suspender atividades não essenciais. “Isso não significa que outros municípios ou outros prefeitos que queiram aderir a essa medida, se ele entende que seu município está com a taixa alta, poderá aderir, decretando na quarta, quinta e sexta, por conta de cada município, o decreto municipal”, sinalizou o governador, durante coletiva conjunta com o prefeito ACM Neto. De acordo com Rui, o intuito é derrubar para 5% a taxa de contágio. “Vamos anunciar medidas de maior impacto para que, juntos, possamos impactar de forma mais forte a taxa de contágio e a curva de crescimento dele”, explicou. ACM Neto seguiu o mesmo tom e defendeu a iniciativa de antecipar os feriados e pontos facultativos para tentar reduzir a taxa de transmissão. “Queremos afastar ou diminuir o risco do colapso do sistema de saúde”, informou o prefeito. “Essa medida pode fazer com que a gente encurte o processo de retomada das atividades. A prefeitura vem conversando com os principais segmentos econômicos sobre os protocolos de retorno, detalhando quais serão as medidas necessárias para retomada dessas atividades. É desejo nosso e claro que qualquer decisão será compartilhada com o governo do estado”, completou o gestor da capital.