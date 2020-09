Ilhéus é a cidade mais violenta da Bahia em 2020.

Ilhéus, no Sul da Bahia, atinge a triste colocação, a número um da Bahia em 2020. Os dados são referentes a taxa de mortes violentas para municípios com mais de 100 mil habitantes no interior do estado. Essa taxa leva em conta, os homicídios + bandidos mortos. A vizinha Itabuna, que já liderou em 2010, 2011, 2012, 2018 e 2019, apresentou uma queda de posição. Vamos aos dados, com taxa e a quantidade de mortes violentas no ano:

1° Ilhéus- Taxa (62,0) e 88 mortes violentas;

2° Santo Antônio de Jesus- 54,0 e 54;

3° Feira de Santana- 53 e 322;

4° Eunápolis- 50,0 e 50;

5° Itabuna- 43,0 e 86;

6° Vitória da Coquista- 39,0 e 122.

7° Juazeiro- 34,0 e 71;

8° Alagoinhas- 26,0 e 52;

9° Paulo Afonso- 23,0 e 26;

10° Porto Seguro- 22,0 e 46;

11° Jequié- 19,0 e 43;

O que fez Ilhéus figurar no topo do ranking macabro, é simplesmente o fato das facções estarem em uma guerra pesada pelo controle do tráfico de drogas na cidade. Vários crimes escabrosos estão acontecendo, como o corpo de uma jovem encontrada esquartejada em uma mala, e uma outra executada e desovada na baía da Sapetinga, ou do motorista de aplicativo e seu amigo executados por membros de facções rivais. A polícia tem intensificado as operações e, por isso, muitos marginais estão tombando. Mas o certo, é que as organizações criminosas, Raio A (Tudo2) e TCP (Tudo3), estão decidindo quem vive e quem morre naquela cidade. As ordens para esta matança sem fim, saem dos presídios de Itabuna e de Ilhéus.(RBN)