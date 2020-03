Ilhéus: Deu negativo o resultado para caso suspeito de coronavírus de turista que estava em Itacaré.

Desde o início da propagação do novo coronavírus na China e em outros países, a cidade de Ilhéus recebeu neste último sábado (29) um caso suspeito de infecção do COVID 19, de acordo com informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Uma turista de 21 anos, de Israel, buscou assistência hospitalar no município com sintomas gripais, e teve realizada a coleta de amostra para análise laboratorial, indicada sempre que ocorrer a identificação de caso suspeito.

O diagnóstico do Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (LACEN-BA), para onde a coleta foi encaminhada, o resultado foi negativo para o novo Coronavirus Covid-19, mas positivo para Influenza B, segundo o secretário de Saúde de Ilhéus, Magela.