II Etapa do Circuito de Surf promete movimentar o final semana em Itacaré.

Itacaré estará sediando neste final de semana, dias 18 e 19, na Praia da Tiririca, a II Etapa do Circuito Itacareense de Surf Nova Geração, contando com disputas nas mais diversas categorias. As inscrições estarão abertas, com vagas limitadas, nas seguintes categorias: Iniciante (12 vagas), Feminino (08 vagas); Sub 10 (12 vagas), Sub 12 (16 vagas), Sub 14 (16 vagas) e Sub 16 (16 vagas). A realização é da Associação de Surf de Itacaré.

O presidente da Associação de Surf de Itacaré, Miguel Reis, informa aos atletas, pais e responsáveis que nesta sexta sexta-feira, dia 17, as 19 horas, na Colônia de Pesca Z-18 de Itacaré, estará acontecendo o meeting técnico da segunda etapa do Circuito Itacareense de Surf Nova Geração. No encontro serão confirmadas as últimas inscrições e discutidos os critérios da etapa. Os organizadores do evento lembram ainda que os itens de alimentos deverão ser entregues na Praia da Tiririca no primeiro dia do evento, que ao final da etapa serão doados para as crianças do projeto social Surfando para o Futuro.

Com uma nova roupagem e seguindo o alinhamento do Circuito Nacional Amador, a segunda etapa do Circuito Itacareense e as demais etapas irão prestigiar as categorias de base, dando pranchas, medalhas e kits do 1° ao 4° lugar em todas as categorias. Os organizadores do evento informam que a intenção deste novo formato é investir e focar diretamente nos pequenos e nas categorias de base, fazendo uma interlocução direta com o projeto social Surfando para o Futuro.