II Encontro da Agricultura Familiar será neste domingo em Taboquinhas.

Produtores, pequenos agricultores e moradores das mais diversas regiões rurais de Itacaré estarão participando neste domingo, no distrito de Taboquinhas, II Encontro da Agricultura Familiar, realizado pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca. O evento acontecerá a partir das 9 horas da manhã na praça Nativo Vieira, e vai contar com estandes e barracas para a exposição, degustação e venda de produtos da agricultura familiar, apresentações musicais, provas e gincanas com temas ligados à agricultura, brincadeiras e o sorteio de diversos brindes entre os agricultores, consumidores e participantes do encontro.

Ainda durante o evento será feita a distribuição de mudas e insumos para incentivar cada vez mais a diversificação agrícola e o aumento da produção do campo, gerando mais empregos, renda e a oportunidades de grandes negócios. Outro ponto marcante da Feira da Agricultura Familiar será a homenagem às mulheres, principalmente as agricultoras que vem cumprindo um papel importante, ocupando lugares de lideranças e espaços fundamentais para o desenvolvimento do município, do estado e do Brasil. O evento acontecerá justamente no Dia Internacional da Mulher.

O prefeito de Itacaré considera o encontro como um importante momento para se mostrar o avanço da agricultura familiar e tudo o que vem se produzindo no município, gerando cada vez mais qualidade de vida, emprego e renda no campo. O secretário municipal de Agricultura, Humberto Matos, complementa explicando que o evento é uma oportunidade para o fortalecimento da agricultura familiar e incentivo ao aumento de consumidores. Sem contar que será uma oportunidade de realização de negócios.

Aberto a todos os agricultores e agricultoras familiares de toda a região, o encontro conta com o apoio da Bahiater, Car, Governo do Estado da Bahia, Instituto Chocolate e Conselho de Desenvolvimento Sustentável Litoral Sul. Tem ainda o apoio do Txai, Rural Vet, Instituto Floresta Viva, Plínio Variedades e Construção, Dois Irmãos Agrícola e Construção, Ze Reis Produção Agrícola e várias outras empresas do município.