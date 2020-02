Igreja realiza Evangelismo durante o Carnaval de Itacaré.

Mais um ano está acontecendo o Evangelismo de IMPACTO de CARNAVAL da igreja MILITANTES DO REINO, juntamente com a Igreja Batista de Faísqueira. Com o tema JESUS ALEGRIA ETERNA, a igreja de Cristo se movimenta com o objetivo de um avivamento sustentável, despertando uma geração para que venha estabelecer a cultura do Reino de Deus na terra e assim transformar a sociedade a sua volta com o verdadeiro sentido de uma vida alegre e plena no amor de JESUS. O pr. Marquinhos e a pra. Karla, convidam a todos para mais uma noite de despertamento na Militantes do Reino às 19:30. (em frente ao posto de saúde no centro da cidade)