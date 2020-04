Idoso internado em hospital da região, e com familiares em Itacaré, adquire Covid.

Um idoso de 82 anos com familiares em Itacaré, que está internado e em tratamento há alguns dias no Hospital Regional Costa do Cacau por conta de um problema renal, foi confirmado neste sábado como portador do Covid 19. Ele já se encontra em internamento no Hospital Costa do Cacau e seu estado é estável. O contato próximo já foi identificado, orientado e permanece em isolamento domiciliar e monitorados pela equipe técnica.O paciente não está na cidade, não foi notificado com a doença no município, mas o Comitê de Monitoramento contra o Coronaviírus alerta para a necessidade dos cuidados que todos devem ter.

Diante do atual cenário epidemiológico municipal e regional, o Comitê de Monitoramento recomenda que a população previna-se, se puder fique em casa e se precisar sair use máscara. Também é preciso que realize a higienização das mãos e dos alimentos com água e sabão, utilização de álcool gel, etiqueta respiratória, higienização de superfícies com álcool a 70%, ou água sanitária. Também é preciso evitar aglomerações e em caso de sintomas respiratórios como tosse seca, falta de ar, coriza, febre, além de fazer isolamento domiciliar conforme preconiza o Ministério da Saúde, informe a equipe técnica através do telefone 73 99995-7568 a fim de que possam realizar visita e avaliar a necessidade da coleta do exame laboratorial conforme protocolo.

O prefeito Antônio de Anízio informou que desde o início da pandemia no Brasil, Itacaré foi um dos primeiros municípios a adotar todas as medidas de prevenção para garantir a saúde e o bem-estar da população. Mas é preciso que todos estejam comprometidos com essa causa, façam a sua parte, usem máscaras, evite aglomerações e evite sair de casa. Ele também explica que apesar ser o paciente do município, o idoso não está na cidade, mas sim em um hospital de referência, onde já estava antes de contrair a doença. O idoso apresentou sintomas gripais e ao ser feito o teste na unidade de saúde regional apresentou o quadro positivo para a doença.

A confirmação do quadro positivo de um paciente sendo do município, embora não estando na cidade, segundo o prefeito, só reforça a necessidade de continuar as medidas de combate ao coronavírus. A proposta é conscientizar a todos os moradores de Itacaré, comerciantes, comerciários e consumidores quanto a importância de cada um fazer a sua parte para combater o coronavírus, além de adotar as medidas de segurança e higienização para evitar o Covid 19.

“Esse é trabalho que vem sendo feito pela Prefeitura de Itacaré, através do Comitê de Monitoramento, que tem realizado visitas e ações educativas nos comércios e residências, explicando sobre quais os procedimentos necessários para combater a doença. Mas é preciso que cada um faça a sua parte, evite aglomerações, fique em casa e use máscaras”, finalizou.