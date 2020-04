Idoso de Itacaré internado no hospital Costa do Cacau é contaminado com coronavírus.

Trata-se de um idoso de 82 anos, que está há 16 dias internado no Hospital Costa do Cacau para tratamento renal, foi diagnosticado com o coronavírus. A informação foi passada pelo prefeito Antônio de Anízio, por meio de áudio enviado nos grupos de Whatsapp.

De acordo com o gestor, o paciente está estável, porém tem comorbidade e está incluído no grupo de risco. Anízio disse também que a secretaria de saúde do município está adotando as medidas cabíveis junto ao hospital Costa do Cacau.

Ouça:

